Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
22
Матье
Жереми Матье
90
13
Ристовски
Стефан Ристовски
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
6
Пинту
Андре Пинту
90
9
Акунья
Маркос Акунья
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
16
Батталья
Родриго Батталья
90
20
Руис
Брайан Руис
90
40
Монтеро
Фреди Монтеро
28'
90
Запасные
66
Палинья
Жоао Палинья
18
Салин
Ромэйн Салин
25
Петрович
Радосав Петрович
88
Думбия
Сейду Думбия
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
15
Савич
Стефан Савич
90
2
Годин
Диего Годин
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
6
Хорхе
Коке
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
23
Виктор
Витоло
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
18
Коста
Диего Коста
90
Запасные
25
Вернер
Аксель Вернер
16
Врсалько
Шиме Врсалько
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
5
Томас
Томас
21
Гамейро
Кевин Гамейро
11
Корреа
Анхель Корреа
9
Торрес
Фернандо Торрес