Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
6
Хорхе
Коке
1'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
18
Коста
Диего Коста
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
40'
90
11
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
25
Вернер
Аксель Вернер
23
Витоло
Витоло
5
Томас
Томас
9
Торрес
Фернандо Торрес
21
Гамейро
Кевин Гамейро
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
92
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
22
Матье
Жереми Матье
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
16
Батталья
Родриго Батталья
90
20
Руис
Брайан Руис
90
28
Дост
Бас Дост
90
Запасные
66
Палинья
Жоао Палинья
18
Салин
Ромэйн Салин
13
Ристовски
Стефан Ристовски
6
Пинту
Андре Пинту
9
Акунья
Маркос Акунья
40
Монтеро
Фреди Монтеро