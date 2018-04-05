Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
29
Джака
Гранит Джака
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
75
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
9'
28'
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
61
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
23'
35'
74
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
16
Холдинг
Роб Холдинг
21
Чамберс
Калум Чамберс
31
Колашинац
Сеад Колашинац
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
45
Ивоби
Алекс Ивоби
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
74
17
Головин
Александр Головин
15'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
64
7
Муса
Ахмед Муса
83
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
8
Миланов
Георгий Миланов
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Коэльо дос Сантос
Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов