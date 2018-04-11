Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело Виейра
Марсело
90
3
Вальехо
Хесус Вальехо
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
22
Франсиско Роман
Иско
90
14
Энрике
Каземиро
46
19
Модрич
Лука Модрич
75
8
Кроос
Тони Кроос
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
46
7
Роналду
Криштиану Роналду
90'
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
16
Ковачич
Матео Ковачич
18
Льоренте
Маркос Льоренте
20
Асенсио
Марко Асенсио
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
17
17
Манджукич
Марио Манджукич
2'
37'
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
61'
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
24
Ругани
Даниэле Ругани
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
22
Асамоа
Квадво Асамоа
27
Стураро
Стефано Стураро
14
Маркизио
Клаудио Маркизио
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо