Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
82'
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
58'
90
14
Шик
Патрик Шик
90
9
Джеко
Эдин Джеко
6'
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
25
Перес
Бруно Перес
21
Гоналон
Максим Гоналон
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
3
Пике
Жерар Пике
90
18
Альба
Жорди Альба
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
25
Вермален
Томас Вермален
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
21
Гомеш
Андре Гомеш
6
Суарес
Денис Суарес
17
Алькасер
Пако Алькасер
11
Дембеле
Усман Дембеле