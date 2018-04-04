Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
21'
85
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
19
Мане
Садио Мане
31'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
71
11
Салах
Мохамед Салах
12'
52
Запасные
87
Мастерсон
Конор Мастерсон
22
Миньоле
Симон Миньоле
18
Морено
Альберто Морено
2
Клайн
Натаниэл Клайн
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
28
Ингс
Дэнни Ингс
29
Соланке
Доминик Соланке
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
4
Компани
Венсан Компани
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Сане
Лерой Сане
90
25
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
57
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
35
Зинченко
Александр Зинченко
3
Данило
Данило
24
Стоунс
Джон Стоунс
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
20
Силва
Бернарду Силва
16
Делф
Фабиан Делф