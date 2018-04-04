Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
3
Пике
Жерар Пике
59'
90
18
Альба
Жорди Альба
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
9
Суарес
Луис Суарес
87'
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
25
Вермален
Томас Вермален
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
21
Гомеш
Андре Гомеш
6
Суарес
Денис Суарес
17
Алькасер
Пако Алькасер
11
Дембеле
Усман Дембеле
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
25
Перес
Бруно Перес
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
80'
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
5
Жуан
Жуан
30
да Силва
Сантос да Силва
21
Гоналон
Максим Гоналон
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави