Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
69
6
Хедира
Сами Хедира
75
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
21
Дибала
Пауло Дибала
90
11
Коста
Дуглас Коста
69
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
24
Ругани
Даниэле Ругани
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
17
Манджукич
Марио Манджукич
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело Виейра
Марсело
72'
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
3'
64'
90
14
Энрике
Каземиро
90
19
Модрич
Лука Модрич
82
8
Кроос
Тони Кроос
90
22
Франсиско Роман
Иско
75
9
Бензема
Карим Бензема
59
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
3
Вальехо
Хесус Вальехо
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
20
Асенсио
Марко Асенсио
11
Бэйл
Гарет Бэйл