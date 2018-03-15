Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
29
Джака
Гранит Джака
71'
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
39'
86'
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
21
Чамберс
Калум Чамберс
31
Колашинац
Сеад Колашинац
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
Алекс Ивоби
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
35'
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
11
Борини
Фабио Борини
90
9
Силва
Андре Силва
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
17
Сапата
Кристиан Сапата
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
73
Локателли
Мануэль Локателли
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
21
Билья
Лукас Билья
7
Калинич
Никола Калинич