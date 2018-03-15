Виктория
мин
16
Грушка
Алеш Грушка
90
24
Гавел
Милан Гавел
90
21
Хайек
Томаш Хайек
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
19
Коваржик
Ян Коваржик
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
23
Бакош
Марек Бакош
6'
64'
90
9
Земан
Мартин Земан
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
2
Гейда
Лукаш Гейда
29
Живулич
Диего Живулич
25
Чермак
Алеш Чермак
11
Петржела
Милан Петржела
33
Иваншиц
Андреас Иваншиц
15
Крменчик
Михал Крменчик
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
22
Матье
Жереми Матье
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
6
Пинту
Андре Пинту
90
9
Акунья
Маркос Акунья
90
25
Петрович
Радосав Петрович
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
16
Батталья
Родриго Батталья
105'
90
28
Дост
Бас Дост
90
20
Руис
Брайан Руис
90
Запасные
66
Палинья
Жоао Палинья
18
Салин
Ромэйн Салин
13
Ристовски
Стефан Ристовски
92
Пиччини
Кристиано Пиччини
40
Монтеро
Фреди Монтеро