Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
20
Фернандо
Маршал
70
6
Марсело Антонио
Марсело
90
35
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
23
Тете
Кенни Тете
90
9
Депай
Мемфис Депай
66
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
12
Ферри
Джордан Ферри
68
27
Корне
Максвел Корне
58'
90
9
Диас
Мариано Диас
71'
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
22
Менди
Ферлан Менди
15
Морель
Жереми Морель
24
Диоп
Папе Диоп
25
Ауа
Уссем Ауа
10
Траоре
Бертран Траоре
17
Маолида
Мизьян Маолида
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
46
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
39'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
7
Муса
Ахмед Муса
60'
73
3
Вернблум
Понтус Вернблум
65'
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
11
Коэльо дос Сантос
Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос
63
Чалов
Федор Чалов