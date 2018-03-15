Локомотив
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
84
Лысов
Михаил Лысов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
75
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
20'
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
63
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
46
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
29
Денисов
Виталий Денисов
17
Михалик
Тарас Михалик
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
24
Эдер
Эдер
Атлетико
мин
25
Вернер
Аксель Вернер
90
3
Луис
Филипе Луис
62
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
2
Годин
Диего Годин
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
46
6
Хорхе
Коке
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
22
Томас
Томас
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
47'
61
16
Корреа
Анхель Корреа
16'
90
19
Торрес
Фернандо Торрес
65'
70'
90
Запасные
30
Олабе
Роберто Олабе
51
Сан Роман
Мигель Сан Роман
39
Морено
Хуан Морено
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
16
Врсалько
Шиме Врсалько
23
Витоло
Витоло
7
Гризманн
Антуан Гризманн