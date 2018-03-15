Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
85
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
45'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
8
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
89
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
80
Скроботов
Илья Скроботов
7
Полоз
Дмитрий Полоз
17
Заболотный
Антон Заболотный
РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
90
3
Силва
Бернардо
90
4
Орбан
Вилли Орбан
46
17
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
17
Арминду Туе
Брума
90
31
Демме
Диего Демме
71
8
Кейта
Наби Кейта
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
29
Огустен
Жан-Кевин Огустен
22'
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
6
Конате
Ибраима Конате
44
Кампль
Кевин Кампль
27
Лаймер
Конрад Лаймер
24
Кайзер
Доминик Кайзер
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
9
Поульсен
Юссуф Поульсен