Динамо
мин
71
Бойко
Денис Бойко
90
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
9
Морозюк
Николай Морозюк
90
23
Пиварич
Йосип Пиварич
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
90
11
Мораес
Алуизио Мораес
90
41
Беседин
Артем Беседин
90
Запасные
72
Рудько
Артур Рудько
34
Хачериди
Евгений Хачериди
30
Шабанов
Артем Шабанов
70
Мбокани
Дьемерси Мбокани
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
83'
90
4
Патрисио
Патрик
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
23'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
5
Лукаку
Джордан Лукаку
77
Марушич
Адам Марушич
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
20
Кайседо
Фелипе Кайседо