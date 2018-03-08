Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
9
Силва
Андре Силва
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
29
Джака
Гранит Джака
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
15'
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
45'
90
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
16
Холдинг
Роб Холдинг
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
Алекс Ивоби
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа