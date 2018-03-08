Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
22
Матье
Жереми Матье
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
13
Ристовски
Стефан Ристовски
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
9
Акунья
Маркос Акунья
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
20
Руис
Брайан Руис
90
40
Монтеро
Фреди Монтеро
45'
49'
90
Запасные
66
Палинья
Жоао Палинья
18
Салин
Ромэйн Салин
25
Петрович
Радосав Петрович
11
Сезар
Бруно Сезар
16
Батталья
Родриго Батталья
Виктория
мин
16
Грушка
Алеш Грушка
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
11
Петржела
Милан Петржела
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
15
Крменчик
Михал Крменчик
90
9
Земан
Мартин Земан
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
24
Гавел
Милан Гавел
21
Хайек
Томаш Хайек
19
Коваржик
Ян Коваржик
25
Чермак
Алеш Чермак
23
Бакош
Марек Бакош