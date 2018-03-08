ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
8
Миланов
Георгий Миланов
72
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
82
7
Муса
Ахмед Муса
87
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Коэльо дос Сантос
Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос
63
Чалов
Федор Чалов
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
20
Фернандо
Маршал
90
15
Морель
Жереми Морель
90
6
Марсело Антонио
Марсело
68'
90
23
Тете
Кенни Тете
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
25
Ауа
Уссем Ауа
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
10
Траоре
Бертран Траоре
75
9
Депай
Мемфис Депай
85
9
Диас
Мариано Диас
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
22
Менди
Ферлан Менди
35
Дьякаби
Муктар Дьякаби
20
Рафаэл
Рафаэл
12
Ферри
Джордан Ферри
27
Корне
Максвел Корне
17
Маолида
Мизьян Маолида