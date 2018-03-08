Атлетико
мин
25
Вернер
Аксель Вернер
90
3
Луис
Филипе Луис
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
6
Хорхе
Коке
90'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
22'
90
5
Томас
Томас
90
18
Коста
Диего Коста
47'
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
11
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
16
Врсалько
Шиме Врсалько
14
Аренас
Габриэль Аренас
23
Витоло
Витоло
9
Торрес
Фернандо Торрес
21
Гамейро
Кевин Гамейро
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
24
Эдерзито
Эдер
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
84
Лысов
Михаил Лысов
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
36
Баринов
Дмитрий Баринов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
18
Коломейцев
Александр Коломейцев