РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
17
Упамекано
Дайот Упамекано
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
46
17
Арминду Туе
Брума
56'
75
31
Демме
Диего Демме
90
8
Кейта
Наби Кейта
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
29
Огустен
Жан-Кевин Огустен
79
11
Вернер
Тимо Вернер
77'
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
6
Конате
Ибраима Конате
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
3
Бернардо
Бернардо
7
Забитцер
Марсель Забитцер
24
Кайзер
Доминик Кайзер
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
86'
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
81
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
58
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
19
Смольников
Игорь Смольников
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
80
Скроботов
Илья Скроботов
7
Полоз
Дмитрий Полоз
11
Дриусси
Себастьян Дриусси