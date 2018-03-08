Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
13
Уоллес
Уоллес
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
8
Баста
Душан Баста
90
5
Лукаку
Джордан Лукаку
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
62'
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
54'
90
Запасные
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
4
Патрик
Патрик
16
Пароло
Марко Пароло
18
Альберто
Луис Альберто
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
Динамо
мин
71
Бойко
Денис Бойко
90
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
9
Морозюк
Николай Морозюк
90
19
Гармаш
Денис Гармаш
90
23
Пиварич
Йосип Пиварич
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
52'
90
41
Беседин
Артем Беседин
90
Запасные
72
Рудько
Артур Рудько
34
Хачериди
Евгений Хачериди
8
Шепелев
Владимир Шепелев
11
Мораес
Алуизио Мораес
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес