Милан
мин
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
11
Борини
Фабио Борини
21'
90
9
Силва
Андре Силва
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
21
Билья
Лукас Билья
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
4
Маури
Хосе Маури
7
Калинич
Никола Калинич
Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
5
Терзиев
Георги Терзиев
90
6
Соуза
Соуза
90
4
Соуза
Сисиньо
90
12
Анисе
Анисе
90
84
Марсело
Марселиньо
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
2
Форстер
Рафаэль Форстер
32
Пластун
Игорь Пластун
18
Дьяков
Светослав Дьяков
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
92
Лукоки
Джоди Лукоки