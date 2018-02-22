Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
3
Толой
Рафаэл Толой
11'
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
21
Кастань
Тимоти Кастань
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
29
Петанья
Андреа Петанья
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
36
Топрак
Омер Топрак
90
15
Тольян
Джереми Тольян
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
21
Шюррле
Андре Шюррле
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
19
Дауд
Махмуд Дауд
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
8
Шахин
Нури Шахин
90
42
Батшуайи
Миши Батшуайи
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
11
Ройс
Марко Ройс
27
Кастро
Гонсало Кастро
14
Исак
Александер Исак