Спортинг
мин
66
Палинья
Жоао Палинья
90
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
22
Матье
Жереми Матье
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
13
Ристовски
Стефан Ристовски
90
6
Пинту
Андре Пинту
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
53'
63'
90
16
Батталья
Родриго Батталья
90
28
Дост
Бас Дост
3'
90
20
Руис
Брайан Руис
90
Запасные
18
Салин
Ромэйн Салин
4
Коатес
Себастьян Коатес
9
Акунья
Маркос Акунья
11
Сезар
Бруно Сезар
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
88
Думбия
Сейду Думбия
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
44
Постников
Евгений Постников
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
37'
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90'
90
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
80'
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
25
Малый
Сергей Малый
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
99
Щеткин
Алексей Щеткин