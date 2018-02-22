Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
23
Бонера
Даниэле Бонера
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
11
Коста
Хауме Коста
90
8
Форнальс
Пабло Форнальс
90
16
Родриго
Родри
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Фуэго
Хави Фуэго
90
9
Бакка
Карлос Бакка
90
15
Унал
Энес Унал
90
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
22
Рукавина
Антонио Рукавина
6
Руис
Виктор Руис
10
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
7
Черышев
Денис Черышев
20
Сориано
Роберто Сориано
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
4
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
10
Траоре
Бертран Траоре
86'
90
18
Фекир
Набиль Фекир
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
11
Депай
Мемфис Депай
90
9
Диас
Мариано Диас
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
23
Тете
Кенни Тете
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
12
Ферри
Джордан Ферри
8
Ауа
Уссем Ауа
17
Маолида
Мизьян Маолида