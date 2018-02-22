Виктория
мин
16
Грушка
Алеш Грушка
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
15
Крменчик
Михал Крменчик
67'
90
9
Земан
Мартин Земан
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
21
Хайек
Томаш Хайек
11
Петржела
Милан Петржела
19
Коваржик
Ян Коваржик
25
Чермак
Алеш Чермак
23
Бакош
Марек Бакош
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
16
Жделар
Саша Жделар
90
10
Янкович
Марко Янкович
90
Запасные
22
Илич
Саша Илич