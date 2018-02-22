Матч завершен
Виктория
Пльзень
Крменчик 67'
Чермак 90'
2 : 0
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала

22 февр. 2018, 21:00 МСК
22.02.2018, 21:00 МСК
четверг
Составы
Виктория
мин
16
Грушка
Алеш Грушка
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
15
Крменчик
Михал Крменчик
67'
67'
90
9
Земан
Мартин Земан
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
21
Хайек
Томаш Хайек
11
Петржела
Милан Петржела
19
Коваржик
Ян Коваржик
25
Чермак
Алеш Чермак
90'
23
Бакош
Марек Бакош
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
16
Жделар
Саша Жделар
90
10
Янкович
Марко Янкович
90
Запасные
22
Илич
Саша Илич