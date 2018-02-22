Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
6
Хорхе
Коке
90
23
Виктор
Витоло
90
9
Торрес
Фернандо Торрес
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
7'
90
11
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
16
Врсалько
Шиме Врсалько
22
Гайтан
Николас Гайтан
8
Ньигес
Сауль Ньигес
5
Томас
Томас
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Копенгаген
мин
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
27
Люфтнер
Михал Люфтнер
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
14
Томсен
Николай Томсен
90
16
Грегуш
Ян Грегуш
90
77
Фишер
Виктор Фишер
90
28
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
11
Павлович
Андрийя Павлович
90
Запасные
41
Кристенсен
Андреас Кристенсен
8
Матич
Урош Матич