Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
4
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
20
Фернандо
Маршал
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
18
Фекир
Набиль Фекир
49'
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
9
Диас
Мариано Диас
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
12
Ферри
Джордан Ферри
24
Диоп
Папе Диоп
11
Депай
Мемфис Депай
27
Корне
Максвел Корне
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
11
Коста
Хауме Коста
90
8
Форнальс
Пабло Форнальс
63'
90
16
Родриго
Родри
90
10
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
7
Черышев
Денис Черышев
90
9
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
22
Рукавина
Антонио Рукавина
23
Бонера
Даниэле Бонера
20
Сориано
Роберто Сориано
19
Фуэго
Хави Фуэго
15
Унал
Энес Унал