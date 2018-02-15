Копенгаген
мин
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
27
Люфтнер
Михал Люфтнер
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
16
Грегуш
Ян Грегуш
90
77
Фишер
Виктор Фишер
15'
90
28
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
8
Матич
Урош Матич
14
Томсен
Николай Томсен
9
Сантандер
Федерико Сантандер
11
Павлович
Андрийя Павлович
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
5
Томас
Томас
90
6
Хорхе
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
21'
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
71'
90
11
Корреа
Анхель Корреа
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
37'
90
Запасные
3
Луис
Филипе Луис
16
Врсалько
Шиме Врсалько
14
Аренас
Габриэль Аренас
23
Витоло
Витоло
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
9
Торрес
Фернандо Торрес