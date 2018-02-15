Лудогорец
мин
33
Ренан
Ренан
90
30
Моци
Козмин Моци
90
4
Соуза
Сисиньо
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
12
Анисе
Анисе
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марсело
Марселиньо
90
8
Саша
Лукас Саша
90
92
Лукоки
Джоди Лукоки
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
Запасные
5
Терзиев
Георги Терзиев
2
Форстер
Рафаэль Форстер
88
Вандерсон
Вандерсон
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
44
Горальски
Яцек Горальски
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
45'
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
68
Родригес
Рикардо Родригес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва