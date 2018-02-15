Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
36
Топрак
Омер Топрак
90
15
Тольян
Джереми Тольян
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
21
Шюррле
Андре Шюррле
30'
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
42
Батшуайи
Миши Батшуайи
65'
90'
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
19
Дауд
Махмуд Дауд
8
Шахин
Нури Шахин
14
Исак
Александер Исак
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
72
Иличич
Йосип Иличич
51'
56'
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
28
Манчини
Джанлука Манчини
21
Кастань
Тимоти Кастань
8
Госенс
Робин Госенс
29
Петанья
Андреа Петанья
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус