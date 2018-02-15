Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
7'
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
25
Малый
Сергей Малый
44
Постников
Евгений Постников
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
6
Пинту
Андре Пинту
90
92
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
9
Акунья
Маркос Акунья
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
48'
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
50'
90
20
Руис
Брайан Руис
90
88
Думбия
Сейду Думбия
55'
90
Запасные
18
Салин
Ромэйн Салин
13
Ристовски
Стефан Ристовски
11
Сезар
Бруно Сезар
16
Батталья
Родриго Батталья
40
Монтеро
Фреди Монтеро