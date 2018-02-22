Атлетик
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
25
Саборит
Энрик Саборит
90
27
Альварес
Ерай Альварес
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
57'
90
15
Леке
Иньиго Леке
90
14
Сусаета
Маркель Сусаета
90
17
Рико
Микель Рико
53
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
84
10
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
30
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
Запасные
26
Кепа
Кепа
30
Нуньес
Унаи Нуньес
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
28
Кордоба
Иньиго Кордоба
19
Мерино
Сабин Мерино
20
Адурис
Ариц Адурис
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
10
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
74
30
Ханни
Софьян Ханни
59
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
12
Адриано
Луис Адриано
44'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
29
Кутепов
Илья Кутепов
11
Фернандо
Фернандо
99
Роша
Педро Роша
19
Самедов
Александр Самедов
30
Зе Луиш
Зе Луиш