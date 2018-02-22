Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
8'
87
9
Кокорин
Александр Кокорин
61'
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
27'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
84
17
Заболотный
Антон Заболотный
76
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
49
Терентьев
Денис Терентьев
19
Смольников
Игорь Смольников
89
Ерохин
Александр Ерохин
7
Полоз
Дмитрий Полоз
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
Селтик
мин
24
Де Врис
Дорус Де Врис
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
21
Айер
Кристоффер Айер
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
88
Куасси
Эбуэ Куасси
46
21
Нтчам
Оливье Нтчам
90
8
Браун
Скотт Браун
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
62
49
Форрест
Джеймс Форрест
71
10
Дембеле
Мусса Дембеле
90
Запасные
59
Миллер
Келвин Миллер
29
Бэйн
Скотт Бэйн
4
Хендри
Джек Хендри
11
Синклейр
Скотт Синклейр
67
Мусонда
Шарли Мусонда
18
Рогич
Том Рогич
22
Эдуард
Одсонн Эдуард