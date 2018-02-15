Селтик
мин
24
Де Врис
Дорус Де Врис
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
21
Айер
Кристоффер Айер
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
88
Куасси
Эбуэ Куасси
73
8
Браун
Скотт Браун
90
21
Нтчам
Оливье Нтчам
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
78'
72
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
10
Дембеле
Мусса Дембеле
84
Запасные
29
Бэйн
Скотт Бэйн
4
Хендри
Джек Хендри
67
Мусонда
Шарли Мусонда
18
Рогич
Том Рогич
11
Синклейр
Скотт Синклейр
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
63
5
Паредес
Леандро Паредес
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
62
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
49
Терентьев
Денис Терентьев
60
Иванович
Бранислав Иванович
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
7
Полоз
Дмитрий Полоз
11
Дриусси
Себастьян Дриусси