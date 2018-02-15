Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
75
11
Фернандо Лукас
Фернандо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
58
10
Промес
Квинси Промес
90
12
Адриано
Луис Адриано
60'
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
92
Рассказов
Николай Рассказов
30
Ханни
Софьян Ханни
50
Пашалич
Марио Пашалич
19
Самедов
Александр Самедов
9
Зе Луиш
Зе Луиш
Атлетик
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
15
Леке
Иньиго Леке
90
27
Альварес
Ерай Альварес
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
10
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
14
Сусаета
Маркель Сусаета
68
17
Рико
Микель Рико
45'
90
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
90
30
Уильямс
Иньяки Уильямс
83
20
Адурис
Ариц Адурис
22'
39'
90
Запасные
26
Кепа
Кепа
30
Нуньес
Унаи Нуньес
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
25
Саборит
Энрик Саборит
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
28
Кордоба
Иньиго Кордоба
19
Мерино
Сабин Мерино