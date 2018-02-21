ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
26
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
45'
90
11
Коэльо дос Сантос
Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос
77
7
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
63
Чалов
Федор Чалов
Црвена Звезда
мин
82
Борян
Милан Борян
90
23
Родич
Милан Родич
90
4
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
90
Савич
Вуядин Савич
90
30
Стойкович
Филип Стойкович
90
49
Радоньич
Неманья Радоньич
88
3
Йовичич
Бранко Йовичич
88
20
Дональд
Митчелл Дональд
78
7
Крстичич
Ненад Крстичич
90
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
90
45
Пешич
Александар Пешич
90
Запасные
11
Аджич
Лука Аджич
27
Супич
Неманья Супич
77
Гобельич
Марко Гобельич
15
Бабич
Срджан Бабич
6
Рачич
Урош Рачич
10
Мильяш
Ненад Мильяш
55
Срнич
Славолюб Срнич