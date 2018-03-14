Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
61
8
Иньеста
Андрес Иньеста
56
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
11
Дембеле
Усман Дембеле
20'
67
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
3'
63'
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
25
Вермален
Томас Вермален
19
Динь
Люка Динь
22
Видаль
Алейш Видаль
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
21
Гомеш
Андре Гомеш
17
Алькасер
Пако Алькасер
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
15
Мозес
Виктор Мозес
66
10
Азар
Эден Азар
82
7
Канте
Н'Голо Канте
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан Боргес
Виллиан
90
12
Жиру
Оливье Жиру
67
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
33
Эмерсон
Эмерсон
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
9
Мората
Альваро Мората
11
Педро
Педро