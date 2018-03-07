Манчестер Сити
мин
1
Браво
Клаудио Браво
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
90
3
Данило Луиз
Данило
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
42
Туре
Яя Туре
90
47
Фоден
Фил Фоден
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
8'
90
Запасные
31
Эдерсон
Эдерсон
2
Уокер
Кайл Уокер
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
30
Отаменди
Николас Отаменди
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
10
Агуэро
Серхио Агуэро
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
71'
90
3
Лакруа
Лео Лакруа
90
25
Риверос
Блас Риверос
90
6
Фрай
Фабиан Фрай
90
20
Ди
Серей Ди
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
33
Буа
Кевин Буа
90
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
17'
90
19
Оберлен
Димитри Оберлен
90
Запасные
13
Сальви
Мирко Сальви
22
Айети
Арлинд Айети
14
Штокер
Валентин Штокер
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел