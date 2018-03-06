ПСЖ
мин
16
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
17
Бершиче
Юри Бершиче
90
2
Силва
Тиаго Силва
90
5
Маркос
Маркиньос
90
32
Алвес
Дани Алвес
90
24
Верратти
Марко Верратти
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
8
Мотта
Тиаго Мотта
59
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
76
9
Кавани
Эдинсон Кавани
71'
90
29
Мбаппе
Килиан Мбаппе
85
Запасные
1
Трапп
Кевин Трапп
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
12
Менье
Тома Менье
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
19
Диарра
Лассана Диарра
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело Виейра
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
20
Асенсио
Марко Асенсио
82
14
Энрике
Каземиро
80'
90
16
Ковачич
Матео Ковачич
71
17
Лукас
Лукас
90
9
Бензема
Карим Бензема
76
7
Роналду
Криштиану Роналду
51'
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
6
Начо
Начо
22
Иско
Иско
19
Модрич
Лука Модрич
8
Кроос
Тони Кроос
11
Бэйл
Гарет Бэйл