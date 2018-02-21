Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
2
Бутко
Богдан Бутко
90
31
Гонсалвеш
Исмаили
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
90
10
Бернард Анисио
Бернард
90
8
Фредерико
Фред
71'
90
7
Тайсон
Тайсон
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
52'
90
Запасные
26
Шевченко
Никита Шевченко
18
Ордец
Иван Ордец
9
Дентиньо
Дентиньо
34
Петряк
Иван Петряк
74
Коваленко
Виктор Коваленко
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
41'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
5
Жуан
Жуан
30
да Силва
Сантос да Силва
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
25
Перес
Бруно Перес
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик