Матч завершен
Шахтер
Донецк
Феррейра 52'
Фред 71'
2 : 1
Матч завершен
Рома
Рим
Ундер 41'
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала

21 февр. 2018, 22:45 МСК
21.02.2018, 22:45 МСК
среда
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
2
Бутко
Богдан Бутко
90
31
Гонсалвеш
Исмаили
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
90
10
Бернард Анисио
Бернард
90
8
Фредерико
Фред
71'
71'
90
7
Тайсон
Тайсон
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
52'
52'
90
Запасные
26
Шевченко
Никита Шевченко
18
Ордец
Иван Ордец
9
Дентиньо
Дентиньо
34
Петряк
Иван Петряк
74
Коваленко
Виктор Коваленко
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
41'
41'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
5
Жуан
Жуан
30
да Силва
Сантос да Силва
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
25
Перес
Бруно Перес
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик