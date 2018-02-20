Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
11
Педро
Педро
83
7
Канте
Н'Голо Канте
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
84
22
Виллиан Боргес
Виллиан
62'
90
10
Азар
Эден Азар
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
70
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
9
Мората
Альваро Мората
12
Жиру
Оливье Жиру
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
63
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
75'
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
25
Вермален
Томас Вермален
19
Динь
Люка Динь
22
Видаль
Алейш Видаль
21
Гомеш
Андре Гомеш
6
Суарес
Денис Суарес
11
Дембеле
Усман Дембеле