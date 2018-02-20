Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
11
Родригес
Хамес Родригес
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
43'
66'
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
79'
88'
90
29
Коман
Кингсли Коман
53'
90
Запасные
22
Штарке
Том Штарке
13
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
4
Зюле
Никлас Зюле
7
Рибери
Франк Рибери
24
Толиссо
Корентен Толиссо
10
Роббен
Арьен Роббен
2
Вагнер
Сандро Вагнер
Бешикташ
мин
1
Фабрисио
Фабри
90
3
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
5
Кеплер
Пепе
90
21
Вида
Домагой Вида
90
88
Эркин
Джанер Эркин
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
12
Медель
Гари Медель
90
94
Соуза Консейсао
Андерсон Соуза Консейсао
90
30
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
8
Бабел
Райан Бабел
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
6
Тошич
Душко Тошич
77
Генюл
Гекхан Генюл
10
Озякуп
Огужан Озякуп
17
Ленс
Джермейн Ленс
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
9
Негредо
Альваро Негредо