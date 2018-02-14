Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело Виейра
Марсело
86'
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
6
Хосе Игнасио
Начо
90
14
Энрике
Каземиро
79
10
Модрич
Лука Модрич
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
45'
83'
90
9
Бензема
Карим Бензема
68
22
Франсиско Роман
Иско
79
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
32
Хакими
Ашраф Хакими
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
20
Асенсио
Марко Асенсио
11
Бэйл
Гарет Бэйл
ПСЖ
мин
16
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
17
Бершиче
Юри Бершиче
90
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
90
5
Маркос
Маркиньос
90
32
Алвес
Дани Алвес
90
24
Верратти
Марко Верратти
90
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
84
25
Рабьо
Адриан Рабьо
33'
90
10
Неймар
Неймар
90
9
Кавани
Эдинсон Кавани
66
29
Мбаппе
Килиан Мбаппе
90
Запасные
1
Трапп
Кевин Трапп
2
Силва
Тиаго Силва
12
Менье
Тома Менье
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
19
Диарра
Лассана Диарра