Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
76
6
Хедира
Сами Хедира
66
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
2'
9'
90
Запасные
39
Мураторе
Симоне Мураторе
23
Щесны
Войцех Щесны
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
26
Стураро
Стефано Стураро
15
Бентанкур
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
24
Орье
Серж Орье
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
72'
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
11
Ламела
Эрик Ламела
89
10
Кейн
Гарри Кейн
35'
90
20
Алли
Деле Алли
83
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
3
Роуз
Дэнни Роуз
16
Триппьер
Киран Триппьер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
27
Моура
Лукас Моура
7
Сон
Хын-Мин Сон