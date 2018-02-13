Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
3
Лакруа
Лео Лакруа
90
25
Риверос
Блас Риверос
90
14
Штокер
Валентин Штокер
90
6
Фрай
Фабиан Фрай
90
34
Джака
Таулант Джака
90
20
Ди
Серей Ди
90
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
90
19
Оберлен
Димитри Оберлен
90
Запасные
13
Сальви
Мирко Сальви
22
Айети
Арлинд Айети
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
33
Буа
Кевин Буа
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
20
Силва
Бернарду Силва
18'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
14'
53'
90
25
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
23'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Стоунс
Джон Стоунс
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
3
Данило
Данило
47
Фоден
Фил Фоден
21
Сильва
Давид Сильва
19
Сане
Лерой Сане