Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
49'
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
52'
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
22
Асамоа
Квадво Асамоа
6
Хедира
Сами Хедира
14
Матюиди
Блейз Матюиди
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
90
8
Фоссати
Марко Фоссати
90
10
Черчи
Алессио Черчи
76'
90
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
14
Сукулини
Франко Сукулини
70
Петкович
Бруно Петкович
7
Верде
Даниэле Верде
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти