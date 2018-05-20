Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
72
Барак
Антонин Барак
90
6
Фофана
Секо Фофана
30'
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
11
Дзампано
Франческо Дзампано
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
53
Аднан
Али Аднан
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
27
Видмер
Силвэн Видмер
18
Перица
Стипе Перица
20
Лопес
Макси Лопес
Болонья
мин
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
90
25
Масина
Адам Масина
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
26
Романьоли
Симоне Романьоли
90
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
8
Орсолини
Риккардо Орсолини
90
Запасные
22
Микаэл
Кингсли Микаэл
34
Равалья
Федерико Равалья
4
Крафт
Эмиль Крафт
33
Кейта
Шейк Кейта
13
Бриньяни
Фабрицио Бриньяни
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
77
Донса
Годфред Донса
2
Надь
Адам Надь
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо