Сассуоло
мин
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Лемос
Маурисио Лемос
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
47
Консильи
Андреа Консильи
55
Летшерт
Тимо Летшерт
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
22
Фраттези
Давиде Фраттези
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Матри
Алессандро Матри
90
Рагуса
Антонио Рагуса
30
Бабакар
Хума Бабакар
17
Пьерини
Николас Пьерини
Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Шик
Патрик Шик
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
33
Сильва
Хонатан Сильва
5
Жуан
Жуан
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави