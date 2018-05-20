Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
23'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
32'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
19
Милич
Хрвойе Милич
31
Гулам
Фаузи Гулам
11
Маджо
Кристиан Маджо
14
Мертенс
Дрис Мертенс
17
Гамшик
Марек Гамшик
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
27
Машаш
Зинедин Машаш
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
9
Налини
Андреа Налини
90
99
Точукву
Симеон Точукву
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
Иско
Мариано Иско
11
Риччи
Федерико Риччи
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
5
Стоян
Адриан Стоян