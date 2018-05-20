Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
76'
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
23'
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
7
Калинич
Никола Калинич
49'
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
42'
59'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
31
Антонелли
Лука Антонелли
21
Билья
Лукас Билья
9
Силва
Андре Силва
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
31
Уго
Витор Уго
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
20'
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
5
Бадель
Милан Бадель
28
Диаш
Жил Диаш
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
77
Теро
Сирил Теро